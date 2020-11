Varese si conferma una delle zone più colpite in Italia dalla seconda ondata di Coronavirus. Oggi si sono registrati quasi duemila casi, esattamente 1.970, più dunque che a Milano città dove sono stati 1.144 (mentre nella città metropolitana sono stati in tutto 3.232).

Per quando riguarda le altre province a Monza si sono verificati 758 positivi, a Como 655, a Brescia 462, a Pavia 385, a Mantova 338, a Cremona 221, a Lecco 160, a Lodi 77 e a Sondrio 67.

Se i numeri dei contagi a Varese aumentano, non fanno in egual misura i ricoveri in ospedale anche se l’azienda ospedaliera locale, Sette laghi, resta comunque quella con più pazienti d’Italia.