Ma in una notte così particolare agenti e investigatori si sono posti subito anche il problema della sorte del 13.enne. Per prima cosa hanno contattato la mamma. E una volta constatato che non avrebbe potuto arrivare prima dell'indomani in Italia, si sono dati da fare per cercare una struttura di accoglienza temporanea per il ragazzo. Impresa che però è naufragata per mancanza di posti disponibili. Nessuno però poteva accettare l'idea di quell'adolescente solo la notte di Natale. E così è scattata la gara di solidarietà. Un poliziotto si è offerto di ospitare il ragazzo a casa sua. E una volta ottenuto il via libera della mamma e dei servizi sociali, è partita la colletta e la corsa ai regali.