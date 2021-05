Cinque persone arrestate (e incriminate) per il loro coinvolgimento, lo scorso febbraio, nel rapimento dei cani di Lady Gaga. Rapimento durante il quale era stato ferito l’uomo che stava portando a passeggio i cani dell’artista statunitense. Ne dà notizia la polizia. Tre sospetti, di età compresa fra i 18 e i 27 anni, sono finiti in manette con l’accusa di tentato omicidio. Altri due, tra i 40 e i 50 anni, sono invece stati accusati di complicità. Un amico stretto della star, Ryan Fischer, rimase appunto gravemente ferito al termine di un violento alterco. Alterco che si concluse con il rapimento di due bulldog francesi di Lady Gaga. Gli investigatori sono giunti alla conclusione che i rapitori non abbiano attaccato l’uomo poiché ritenuto il proprietario dei cani: al contrario, erano a conoscenza del valore degli animali e volevano rubarli. Uno dei sospetti è la donna che ritrovò, nei giorni successivi, i cani. Lady Gaga aveva offerto una ricompensa di 500 mila dollari. Restituiti gli animali, gli investigatori hanno approfondito la vicenda e scoperto i legami tra la donna e il padre di uno degli altri complici.