Gli altri al momento in stato di fermo sono un uomo di 47 anni che le videocamere di sorveglianza hanno inquadrato al fianco dell’attentatore il giorno prima dell’attacco e un altro di 35 anni che sarebbe stato in contatto con Brahim anche lui alla vigilia dei fatti. Un’altra persona, un uomo di 33 anni, cugino del secondo fermato, era presente durante la perquisizione della polizia in casa di quest’ultimo ed è stato fermato in attesa di chiarire la sua posizione.