Dopo l’incidente è stata sospesa la manifestazione, organizzata in solidarietà con lo sciopero della fame di alcuni immigrati detenuti in New Jersey in una struttura dell’Ice, l’agenzia federale che lotta contro l’immigrazione clandestina. Ma l’episodio preoccupa le autorità newyorchesi, che negli ultimi mesi hanno visto moltiplicarsi episodi del genere.