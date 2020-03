Sale il bilancio dei morti per il coronavirus negli Stati Uniti: sono 19 dopo due nuovi decessi nello stato di Washington, quello più colpito. I contagiati son 401.

I test effettuati finora negli Stati Uniti per il coronavirus sono complessivamente 5.861. Lo afferma il numero uno della Food and Drug Adimistration, Stepehen Hahn, secondo quanto riportano i media americani.

Il governatore Andrew Cuomo ha dichiarato l’emergenza nello Stato di New York per il coronavirus, criticando il Centers for Disease Control and Prevention per la lentezza nei test.

Nello stato i casi di coronavirus sono aumentati drasticamente: sono ora 76, 21 in più di ieri. Nella contea di coronavirus sono aumentati drasticamente: sono ora 76, 21 in più di ieri. Nella contea di Westchester ci sono 57 contagi e nella città di New York 11.

Cuomo ha messo in guardia i commercianti a non approfittare della situazione per alzare i prezzi su beni come le mascherine.

