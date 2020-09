All’alba le forze azere hanno iniziato un’offensiva nella regione autonoma contesa del Nagorno Karabakh per «neutralizzare le forze belliche dell’Armenia e salvaguardare la sicurezza della popolazione civile», secondo quanto comunicato dal governo di Baku.

Il governo di Erevan non ha neanche tentato di nascondere i suoi fini: «Stiamo tutti uniti dietro al nostro stato e il nostro esercito (...) e vinceremo. Lunga vita al glorioso esercito armeno», ha postato su Facebook il premier Nikol Pashinyan dopo la notizia dell’abbattimento da parte dei ribelli filo-armeni di due elicotteri azeri.

Si tratta della peggior crisi armeno-azera degli ultimi anni. Le due ex repubbliche sovietiche caucasiche hanno combattuto una sanguinosa guerra per procura negli anni Novanta, che ha lasciato in terra circa 30’000 morti, dopo che i separatisti armeni hanno preso il controllo della regione azera del Nagorno Karabakh nel 1991, poco dopo il crollo dell’Unione sovietica.