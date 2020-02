«Abbiamo adottato un decreto legge con misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica. Lo scopo è tutelare il bene della salute degli italiani». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine della riunione del Consiglio dei ministri nella sede della Protezione civile nella tarda serata di sabato.

«Il decreto legge ci consentirà di intervenire per impedire l’allontanamento dal Comune da parte di individui che si trovano nelle aree di focolaio. Nelle aree focolaio non sarà consentito l’ingresso e l’allontanamento, salvo specifiche deroghe da valutare di volta in volta. In quelle aree è già stata disposta la sospensione delle attività lavorative e delle manifestazioni. Per evitare il diffondersi del coronavirus si dispone «il divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area». È quanto prevede il decreto approvato dal Cdm. Il provvedimento, ha spiegato il premier Conte, al momento vale per le aree individuate come focolai del virus, i dieci comuni del lodigiano e il comune di Vo’ Euganeo, in provincia di Padova. Nelle aree interessate che abbiamo individuato come focolai disponiamo la sospensione delle attività lavorative e la sospensione di manifestazioni pubbliche, eventi vari e attività didattiche e scolastiche». «Servono misure impositive ai fini del contenimento del contagio, il dibattito politico ci solleciterà con domande sulle scelte prese ma le nostre decisioni sono fatte sulla base di considerazioni del comitato tecnico scientifico che ci offre le basi per queste scelte politiche con l’obiettivo della salute del cittadino, per innalzare la soglia di tutela e per garantire meglio le comunità». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri.

Famiglia in quarantena spostata al Sud

«Sembra che una famiglia posta in quarantena si sia allontanata per andare in Meridione. Queste misure di contenimento dovrebbero impedire questo». Sulla vicenda della famiglia sottoposta a quarantena «le autorità stanno facendo gli accertamenti e saranno sottoposti al trattamento cautelativo nel loro stesso interesse per la protezione della salute dei diretti interessati e prevenire forme di contagio», ha spiegato poi il presidente Conte. La famiglia fuori dall’area, ha poi precisato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, è perfettamente sana.

Boom numeri? Per rigore e meticolosità controlli

«In questo momento ci siamo chiesti, ed anch’io mi sono chiesto, come mai ci sono stati così tanti casi scoperti tutti d’un tratto. Da noi c’è sempre stata una linea massima di preoccupazione e siamo tra i paesi che hanno adottato le misure più garantiste ed efficaci di sicurezza. Sono rigorosi controlli che nascondono un lavoro certosino, puntiglioso e meticoloso. E questo rigore ci permette di svelare i casi di contagi con accuratezza». Lo ha detto Giuseppe Conte «Solo un controllo con tampone ci fa accertare se la persona è positiva e stiamo effettuando centinaia di controlli con tampone, di qui la scoperta di un numero elevato di casi nel nostro paese», ha affermato Conte.

«La sospensione del trattato di Schenghen è prevista dal punto di vista giuridico», ha detto Conte. «Noi con la massima flessibilità siamo pronti a rivedere le nostre le valutazioni e adotteremo sempre misure nel segno della proporzionalità, sulla base delle informazioni presenti». In ogni caso, «al momento - ha ribadito - non ci sono assolutamente gli estremi per un intervento di questo genere».

Il presidente della Repubblica Mattarella è «vicino a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti di comprensibile ansia. Rivolgo un pensiero alle due vittime ed esprimo solidarietà ai loro familiari». «Desidero esprimere riconoscenza ai medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando - con abnegazione e generosità - per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del coronavirus» si legge nella nota integrale inviata dal Quirinale che continua: «Il Ministero della Salute e le Regioni con territori in cui sono presenti casi di contagio stanno operando con tempestività e hanno approntato i protocolli necessari ad affrontare l’emergenza, potendo contare su un sistema sanitario in grado di reagire con efficacia. Questa richiede anche la piena collaborazione di tutta la popolazione secondo le indicazioni delle autorità sanitarie. Sono vicino a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti di comprensibile ansia. Rivolgo un pensiero alle due vittime ed esprimo solidarietà ai loro familiari. Confido - conclude - che senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace risposta a tutela della salute dei nostri concittadini».

La commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, sta seguendo da vicino la situazione in Italia: «Sono in contatto regolare con il ministro Speranza e sono stata informata che sono state prese le misure necessarie per rintracciare e contenere la diffusione del virus Covid-19 e vorrei lodare le autorità italiane per la loro azione rapida e trasparente comunicazione», aggiunge la commissaria.

Sulla richiesta avanzata al governo Conte dalla Regione Friuli Venezia Giulia «di prevedere controlli anche sui confini terrestri, al fine di monitorare gli ingressi sul territorio nazionale, abbiamo preso atto della risposta del premier secondo cui, al momento, rispetto alle informazioni acquisite e al livello di contagio, la misura è da escludere»: così il governatore Massimiliano Fedriga. Tuttavia «il governo centrale ha manifestato la disponibilità ad un confronto con le Regioni di frontiera per un approfondimento sulla tematica».

Uscite didattiche sospese

«In Consiglio dei ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e straordinari sul Coronavirus. Le misure approvate consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero. Una richiesta che ho portato all’attenzione dei colleghi di governo e che farò in modo di rendere operativa già nelle prossime ore. Una precauzione che a mio avviso si rende necessaria in questo scenario». Lo scrive su Twitter la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. «Il governo e le autorità sanitarie stanno facendo un lavoro serio e scrupoloso tenendo conto di un quadro che muta rapidamente».

Più in generale è la frequentazione dei luoghi d’istruzione (scuole e università), in quanto ad alto rischio di contagio, a preoccupare. Ecco allora che un altro governatore, Luca Zaia del Veneto ha annunciato che le Università del Veneto resteranno chiuse per l’emergenza Coronavirus. La decisione di Zaia è arrivata dopo essersi consultato con i rettori dei vari atenei della regione: «Abbiamo deciso di tenerle chiuse dalla prossima settimana» ha spiegato. Rimandando invece alle linee guida che saranno diramate dal ministro della Sanità, Roberto Speranza, eventuali provvedimenti per manifestazioni come il Carnevale di Venezia. «Perchè - ha spiegato - le iniziative devono essere uniformi in tutto il Paese».

Altra Regione, altra prassi. Tutte le attività didattiche delle università lombarde saranno sospese dal 24 al 29 febbraio per la diffusione del Coronavirus. Lo rende noto, con un comunicato, Remo Morzenti Pellegrini, Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo e Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Lombarde. «Riteniamo che, in assenza di diverse indicazioni da parte delle Autorità, tutte le attività - si legge nella nota - potranno riprendere lunedì 2 marzo».

Non aspetteranno le linee guida di Speranza a Crema (Milano), dove su decisione del Comune è stata revocata la tradizionale sfilata di Carnevale in programma domani, e fino a martedì rimarranno chiuse tutte le scuole dell’infanzia e materne. Annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all’aperto ed in spazi chiusi, e chiusi anche la piscina comunale e tutti gli impianti sportivi sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. La decisione «in via prudenziale» è stata presa vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus. Proprio nel Cremasco, a Madignano, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del 38.enne di Codogno che ha contratto il virus.

Scuole chiuse a Cremona. E stesso provvedimento a Piacenza e provincia dove scuole, impianti sportivi pubblici e privati, rimarranno chiusi fino a martedì 25 febbraio.

Anche lo sport si ferma per il Coronavirus

Dalla pallavolo al calcio all’hockey sono molte le gare rinviate a causa dell’emergenza. «Stiamo monitorando e man mano prendendo tutti i provvedimenti necessari - assicura Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, a proposito dell’emergenza coronavirus. Non vogliamo fare allarmismo ma è ovvio che i luoghi di aggregazione sportiva sono tra i posti in cui le difficoltà possono presentarsi maggiormente. Sono in stretto contatto col presidente del Coni Malagò, ma anche con i presidenti delle federazioni, e col presidente del Consiglio. Monitoreremo di volta in volta insieme a chi ha la competenza anche da un punto di vista sanitario, ma non vogliamo creare allarmismo. Faremo quello che è necessario per la tutela di tutti i cittadini». L’allarme Coronavirus ha portato al rinvio della partita di calcio Ascoli-Cremonese in programma sabato alle 15 allo stadio Del Duca di Ascoli Piceno e valida per il campionato di serie B. La decisione del Gos (Gruppo operativo sicurezza) è stata comunicata alle due squadre che erano già giunte nell’impianto sportivo ascolano.

Rinviate a data da definire le partite di Serie A Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. Ma il provvedimento verrà allargato a tutte le discipline sportive nelle due regioni, Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio. L’invito non si estende alle squadre delle due regioni colpite impegnate in trasferta, «salvo che i medesimi atleti provengano dalle aree indicate come focolai del contagio». Quindi Pordenone-Chievo in Serie B dovrebbe disputarsi regolarmente. In Serie C invece, rinviate nel girone A Giana-Como, Lecco-Pro Patria, nel girone B Arzignano-Padova e Feralpisalò-Carpi.

