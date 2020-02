In Usa ci saranno probabilmente nuovi casi di coronavirus: lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca, confermando la prima vittima, una donna ad alto rischio sanitario sui 50 anni dello stato di Washington.

Gli Usa invitano inoltre gli americani a non viaggiare in alcune aree dell’Italia e della Corea del sud contagiate dal coronavirus. Lo ha detto il vicepresidente Mike Pence, che coordina la task force Usa contro il coronavirus. Hanno infatti deciso di innalzare al massimo il livello di allerta, da 3 a 4 (»do not travel», non viaggiare), per i viaggi nelle zone più colpite dal coronavirus nei due Paesi.