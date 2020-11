«È arrivato il momento in cui è necessario prendere misure più restrittive per avere il controllo su questa pandemia», ha detto Costa.

Il premier portoghese ha spiegato che tutte le persone interessate dal lockdown saranno tenute a rispettare «un dovere civico di confinamento domiciliare», ma potranno lasciare la loro abitazione per andare a lavorare, dove lo smartworking non sia possibile, e per accompagnare i figli a scuola. Gli esercizi commerciali dovranno chiudere al più tardi alle 22.00 e le aziende dovranno ricorrere ad orari di lavoro scaglionati.