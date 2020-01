Un bimbo di 7 mesi è morto congelato nel suo passeggino dopo che i genitori lo hanno lasciato circa 5 ore in balcone con temperature esterne di -20 gradi. La tragedia è avvenuta domenica scorsa nella regione di Chabarovsk, nell’estremo oriente della Russia. Secondo la «BBC Online» i genitori del piccolo avrebbero spiegato alle autorità di averlo lasciato in balcone per farlo «riposare all’aria aperta», con l’intenzione di «riprenderlo dopo qualche minuto». Far dormire i bambini all’aperto per un breve periodo è un’usanza dei Paesi dell’Europa del nord, come l’Islanda o quelli scandinavi, per far abituare i piccoli alle rigide temperature. La madre però si sarebbe dimenticata di aver lasciato il bimbo all’esterno. Dopo 5 ore il piccolo è stato recuperato, ma non dava più segni di vita e i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. La causa del decesso sarebbe ipotermia, ma le autorità locali stanno ancora indagando sull’accaduto. Dopo la tragedia, il Ministero della Salute regionale ha denunciato su Instagram un aumento di bambini morti nella regione di Chabarovsk a causa dell’«ignoranza e la negligenza dei genitori», chiedendo alla popolazione di «non lasciare i bambini incustoditi all’esterno delle abitazioni».