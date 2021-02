Il numero di nuovi casi di malattie cardiache legate all’aterosclerosi è aumentato negli ultimi anni nei giovani adulti, ma il ruolo potenziale dell’uso di sostanze non è del tutto chiaro. D’altronde, studi epidemiologici suggeriscono che un giovane adulto su 5 fa un uso improprio di più di fumo, alcol o droghe.

Per indagare il legame, i ricercatori del Michael E. DeBakey Veterans Affairs Medical Center di Huston, in Texas, hanno esaminato i dati di 135.703 persone con malattie cardiache premature (prima dei 55 anni negli uomini e prima dei 65 nelle donne) e di 7.716 con malattie cardiache estremamente premature (prima dei 40 anni), confrontandoli con i dati di oltre un milione di pazienti di controllo.

Si è così potuto osservare che i fumatori di sigarette avevano quasi il doppio delle probabilità di avere malattie cardiache premature, mentre quelli che bevevano regolarmente ne avevano il 50% in più. I consumatori di cocaina avevano quasi 2,5 volte più probabilità di avere malattie cardiache premature, coloro che facevano uso di anfetamine quasi 3 volte in più e per i consumatori di cannabis la probabilità era 2,5 volte maggiore.