«È con il cuore pesante che informo che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto in pace questa notte. Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico».

«Ci mancherà molto, ma ci incontreremo di nuovo - ha continuato Trump - Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre. Robert, ti voglio bene, riposa in pace».

Due giorni fa, il presidente aveva visitato il fratello in un ospedale di New York e i media avevano definito gravi le sue condizioni, anche se nessun dettaglio sulla malattia di cui soffriva è stato reso noto. Robert Trump avrebbe compiuto 72 anni il prossimo 26 agosto.

A proposito delle possibili cause della morte, il New York Times scrive, citando un amico di famiglia, che Robert Trump assumeva anticoagulanti e aveva sofferto di recente di una serie di emorragie cerebrali in seguito a una caduta. Secondo la stessa fonte, da settimane non era più in grado di parlare al telefono.