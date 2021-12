(Aggiornamento ore 23.25) Sarebbero 12 le persone di cui non si hanno notizie dopo l’esplosione che ha devastato la via Trilussa a Ravanusa distruggendo una palazzina e provocando danni ad altri immobili vicini. Vigili del fuoco, carabinieri e polizia oltre a volontari, dopo lo spegnimento delle fiamme, stanno cominciando a spostare le macerie per cercare le persone.

I vigili del fuoco di Canicattì, Agrigento e Licata stanno domando le fiamme che si sono sviluppate. Sul posto si trovano i carabinieri di Ravanusa e Licata. Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo ha lanciato un appello: «Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro». In via Galileo Galilei stanno arrivando in tanti per portare aiuto e cercare di salvare chi è rimasto sotto le macerie.