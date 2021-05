Svolta nelle indagini su uno degli ultimi casi di femminicidio che hanno scosso Londra e il sud dell’Inghilterra in queste settimane, per la brutalità e il fatto di essere stati commessi in zone pubbliche e in orari considerati relativamente sicuri. La Kent Police ha infatti arrestato nelle scorse ore un giovane di poco più di 20 anni sospettato d’aver ucciso Julia James, 53enne poliziotta trovata senza vita il 27 aprile in un parco vicino a Dover, con ferite profonde alla testa, dopo essere uscita di casa per portare a spasso il cane.