(Aggiornamento 13.43) L’uomo fermato in relazione all’incendio di sabato nella cattedrale gotica dei Santi Pietro e Paolo a Nantes , in Francia, è un trentenne ruandese di fede cattolica. Lo riferisce Le Figaro.

Apparentemente l’uomo era in possesso di tutte le chiavi e nessun segno di effrazione è stato osservato nell’edificio. Per il magistrato tuttavia «qualsiasi interpretazione che possa implicare questa persona nella commissione dei fatti è prematura e affrettata.

Dobbiamo rimanere cauti sull’interpretazione di questa custodia, è una procedura normale «. Tra le ipotesi resta ancora in piedi anche quella di un incidente elettrico.

«Non credo per un solo secondo che abbia potuto dare fuoco alla cattedrale. È un posto che adora - sostiene un impiegato della cattedrale, Jean-Charles Nowak, citato dallo stesso quotidiano -. È un uomo di servizio, molto gentile, sorridente ma piuttosto silenzioso. So che ha molti problemi di salute e che ha sofferto molto in Ruanda».