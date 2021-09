Il consigliere federale Ignazio Cassis e il segretario generale dell’ONU António Guterres hanno inaugurato oggi, alla sede dell’Onu di New York, un affresco di 11.000 metri quadri realizzato dall’artista franco-svizzero Saype.

L’opera d’arte effimera, intitolata World in Progress II, simboleggia la volontà di rafforzare la solidarietà internazionale, precisa un comunicato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). La prima parte di World in Progress era stata presentata al Palazzo delle Nazioni a Ginevra a giugno 2020, in occasione del 75esimo anniversario dell’ONU.