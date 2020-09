Lo suggerisce un lavoro pubblicato sulla rivista Plos One. I ricercatori dell’International Institute for Applied Systems Analysis a Laxenburg, vicino a Vienna, hanno stimato che con una ipotetica diffusione dell’infezione nel 10% della popolazione, la perdita di aspettativa di vita potrebbe essere di un anno in paesi ricchi come Europa e Nord America. Con una prevalenza del virus nel 50% della popolazione sono previste perdite consistenti dai 3 ai 9 anni. Ma anche con un tasso di prevalenza basso, intorno al 2%, la perdita di aspettativa di vita sarebbe apprezzabile.

In Europa ci sono voluti quasi 20 anni per portare l’aspettativa di vita media alla nascita dai 72,8 anni nel 1990 ai 78,6 anni del 2019. La COVID-19 potrebbe riportare questo indicatore per l’anno 2020 ai valori osservati qualche tempo fa.

È difficile stimare l’aspettativa di vita che sarà persa da un singolo paese, precisa Marois, «perché non sappiamo realmente quale sia attualmente e quale sarà il tasso di prevalenza reale per quella popolazione». Peraltro in un singolo paese la prevalenza può variare per diverse regioni o territori e quindi, se anche per la nazione mediamente la perdita di aspettativa di vita resta bassa, in singole regioni ad alta prevalenza di infezione (come il Nord Italia) la perdita in termini di aspettativa di vita potrebbe essere apprezzabile.