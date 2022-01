Il principe Carlo rende omaggio a coloro che sono impegnati nella difesa della libertà e dei diritti umani nel mondo. A questi, l’erede al trono britannico, ha dedicato un messaggio particolare nel suo discorso per il nuovo anno, e si è soffermato su quanti sono impegnati in questo senso in Afghanistan, in Siria e in Birmania: «Con l’inizio del nuovo anno dovremmo fermarci un momento per ricordare quanti, nel mondo, sono impegnati nella difesa della libertà e dei diritti umani», ha detto.