Le forniture per l’istruzione in emergenza (tende, kit) sono preposizionate e disponibili presso il Ministero dell’istruzione e della formazione sul campo a Tonga, riferisce in una nota l’Unicef, che intende fornire aiuti per 2,7 milioni di dollari per fornire supporto salvavita ai bambini e alle loro famiglie nell’arcipelago, colpito una settimana fa dall’eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Haʻapai e dal conseguente tsunami.