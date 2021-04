Sono 2.974 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia su 53.133 tamponi eseguiti. Rispetto a ieri sono calati i ricoveri: in terapia intensiva sono 824, quindi 4 meno di ieri, e negli altri reparti 6059, in diminuzione di 193. II decessi sono 81.

«Quando saremo fuori bisogna chiederlo ai medici, ma questa estate, entro luglio, sempre che arrivino i vaccini, saremo messi in una condizione tale per cui avremo riconquistato praticamente tutte le nostre principali libertà. Siamo nelle condizioni per dire che faremo un’estate da liberi» ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, che oggi ha fatto visita agli hub vaccinali di Monza e dell’ospedale Niguarda, per il weekend in cui è prevista la fine della vaccinazione degli ultraottantenni.

E «il vaccino - ha aggiunto Fontana - è la strada attraverso cui arrivare alla zona bianca». Secondo il governatore, la Lombardia sarebbe già da zona gialla, ma non è possibile «perché il governo ha messo il vincolo: fino al 30 ci sono solo l’arancione e il rosso».

Buone notizie sul fronte dei vaccini, secondo la vicepresidente Letizia Moratti: «Da lunedì apriamo, prima alla fascia tra i 75 e i 79 anni, poi a quella fino ai 70 e pensiamo di chiudere, entro le prossime due settimane, la fascia tra i 70 e i 79enni».

«Ad oggi in Lombardia - ha spiegato l’assessora - abbiamo vaccinato l’83% del personale scolastico, il 100% forze dell’ordine, del personale ospedaliero e delle Residenze sanitarie assistenziali, e completeremo entro domenica gli over 80 prenotati». Per i vaccini, secondo Fontana, al momento non ci sono problemi di scorte, anche perché a inizio settimana «è arrivato un carico di Pfizer».

A protestare, oggi, sono stati i Sentinelli: insieme ad Arci (Associazione ricreativa e culturale italiana), Medicina Solidale e Casa Comune hanno organizzato una pentolada sotto palazzo Lombardia. Chieste le dimissioni della giunta regionale.

Sul fronte dei controlli, la Guardia di Finanza ha scoperto nel Comune di Cantello, nel varesotto, una festa di compleanno abusiva e ha sanzionato 10 persone per violazione delle norme anti Covid. I carabinieri hanno invece scoperto ieri sera una festa in un appartamento di lusso nel pieno centro di Milano, preso in fitto da studenti universitari.

©CdT.ch - Riproduzione riservata