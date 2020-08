Il tutto rischia di trasformarsi in un vero e proprio disastro, tanto da indurre il governo a dichiarare lo «stato di emergenza» e a lanciare un appello alla Francia a mandare aiuti con Parigi che ha già disposto l’invio di barriere galleggianti.

L’incubo nell’Oceano Indiano è cominciato due settimane fa, in sordina, quando il cargo MV Wakashio, battente bandiera panamense ma di proprietà di un armatore giapponese, si era incagliato sugli scogli della costa sud-orientale dell’isola situata 550 chilometri ad est del Madagascar.

I 20 componenti dell’equipaggio erano stati tratti in salvo senza grandi problemi ma giovedì scorso il governo di Mauritius aveva annunciato una falla dalla nave, con la fuoriuscita di combustibile. La nave-cisterna da 101 mila tonnellate di stazza varata nel 2007 trasportava 200 tonnellate di diesel e aveva a bordo altre 3’800 tonnellate di carburante per uso proprio, secondo quanto hanno riferito i media locali.

Con una decisione senza precedenti, uno «stato di emergenza ambientale» è stato dichiarato nelle ultime ore dal premier mauriziano Pravind Jugnauth il quale ha confermato che la marea nera rappresenta «un rischio per Mauritius». Il Paese infatti vive di pesca ma soprattutto di turismo.

«Quando la biodiversità è in pericolo, c’è urgenza di agire. La Francia è là. Al fianco del popolo mauriziano», ha twittato il presidente francese Emmanuel Macron mentre Parigi annunciava l’invio per via aerea di soccorsi dalla relativamente vicina isola francese di Reunion: essenzialmente barriere galleggianti. Un aiuto di Parigi, che dopo l’Olanda e prima dell’Impero britannico fu colonialista dell’isola, era stato invocato da Mauritius giovedì.