La polizia austriaca ha bloccato tutte le uscite da una cittadina di 45 mila persone a sud di Vienna: nessuno può allontanarsi da Wiener Neustadt senza essere prima risultato negativo a un test per il coronavirus.

La misura è stata imposta dopo che il tasso di contagio nella città è salito a oltre 500 per 100.000 abitanti in sette giorni, contro una media nazionale di 198 per 100.000.