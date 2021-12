Incremento-record di casi accertati di variante Omicron nel Regno Unito: 633 in 24 ore, circa il 50% in più rispetto al giorno precedente. Lo rende noto l’agenzia per la sicurezza sanitaria nazionale - citata dal Guardian - che ora porta il totale dei contagi della nuova variante a 1’898.

La stragrande maggioranza degli infettati da Omicron è in Inghilterra, con 618 nuovi casi su un totale di 1’575. In Scozia sono invece 11 (121 totali), in Galles 2 (15) e Irlanda del Nord 2 (5).

Studio Israele, serve booster, non bastano due dosi

Due dosi di vaccino Pfizer dopo 5 o 6 mesi non danno «alcuna protezione» contro la variante Omicron, mentre il booster offre una protezione «significativa» contro la malattia grave, anche se «4 volte meno» di quella offerta nei confronti della Delta. Lo ha annunciato in una conferenza stampa la professoressa Gili Regev Yochay dello Sheba Medical Center di Tel Aviv al termine di uno studio condotto su due gruppi di sanitari della struttura: uno vaccinato con due dosi, l’altro con il booster.

Italia, 21.042 positivi, 96 le vittime

Sono 21.042 i positivi ai test Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.497. Sono invece 96 le vittime in un giorno, ieri erano state 118.

Gli attualmente positivi al Covid nella Penisola sono 273’882, 10.734 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.206.305, i morti 134.765. I dimessi e i guariti sono invece 4.797.658, con un incremento di 10.205 rispetto a ieri.

Sempre secondo i dati del ministero della Salute i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore sono 565.077 contro i 716.287 di ieri. Il tasso di positività è al 3,7%, in aumento rispetto al 2,86% di ieri.

Sono invece 818 i pazienti in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.539, 56 in più rispetto a ieri.

