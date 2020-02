L’orrore più recente in Sudafrica ha il volto di nove corpi di minatori illegali del Lesotho morti a seguito di lapidazione e trovati in un sobborgo di Johannesburg. Un decimo minatore è stato gravemente ferito.

«Condanniamo questo attacco barbaro e ci assicureremo di non lasciare nulla di intentato nel far sì che il popolo di Matholeville e Roodepoort si senta al sicuro», ha dichiarato Mawela. «I sospetti saranno arrestati il prima possibile e la polizia non dormirà finché non li troveremo», ha aggiunto il commissario.