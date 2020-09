L’arresto ed il congelamento dei beni di Keith Schembri, il controverso ex capo di gabinetto del governo Muscat a Malta accusato di aver preso mazzette per facilitare la vendita di passaporti maltesi, sta mettendo in crisi le sue aziende personali che hanno presentato ricorso urgente al tribunale della Valletta per poter pagare gli stipendi agli oltre cento dipendenti.