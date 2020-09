Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 si è registrata alle 12.59 di oggi in Dalmazia. I media regionali, nel darne notizia, riferiscono che l’epicentro è stato localizzato a 12 chilometri a sudest di Gracac, 51 chilometri a nordest di Zara. Il sisma è stato avvertito anche a Spalato, Sebenico e altre località e isola della costa dalmata croata. Finora non sono giunte notizie di eventuali danni. Scosse di entità minore, tra magnitudo 1.0 e 2.0, si sono registrate negli ultimi giorni e anche oggi nella regione intorno a Zagabria, la capitale croata colpita in marzo da un forte terremoto di magnitudo 5.3.