L’obiettivo della rete sarebbe stata la creazione di una milizia di estrema destra in Baviera. Non si esclude neanche che siano state previste attività terroristiche.

Sono stati sequestrati dozzine di fucili semiautomatici e d’assalto, come Kalashnikov, Skorpion e Uzi e 100 mila colpi, come anche armi della Wehrmacht, bombe a mano ed esplosivo. Secondo gli inquirenti, l’acquisto delle armi è stato finanziato tramite il traffico di droga per poi essere anche rivendute nel darknet. Almeno in parte, si tratta di armi della guerra dei Balcani.