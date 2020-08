Seguaci di Hezbollah sono scesi in strada nel centro di Beirut, dal vicino quartiere di Zoqaq al Blatt, per protestare contro i manifestanti anti-governativi che hanno esposto manichini del leader del movimento sciita, Hasan Nasrallah.

L’esercito libanese si è frapposto e per ora ha respinto l’assalto dei seguaci di Hezbollah sul Ring, la sopraelevata che si affaccia su Piazza dei Martiri. Qui, le forze dell’ordine si stanno scontrando con manifestanti antigovernativi, sparando pallottole di gomma e gas lacrimogeni.

Intanto, almeno 109 manifestanti sono rimasti feriti nel centro di Beirut durante le proteste in corso nella città. Lo riferiscono i media libanesi.

Secondo la Croce Rossa libanese - riporta The Daily Star - i feriti negli scontri di oggi pomeriggio sono 109: 22 sono stati portati in ospedale, mentre 87 sono stati curati in loco.