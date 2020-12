Questo aumento di circa il 40% rispetto al 2020 è quasi interamente una conseguenza della pandemia. L’impatto maggiore della crisi che il mondo attraversa, poi, grava sulle donne, il cui tasso di povertà è aumentato di oltre il 9 per cento, invertendo decenni di progressi per sradicare la povertà estrema. Per superare tutto ciò serve un ‘new deal’.

Secondo il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres i livelli di povertà e disuguaglianza osservati quest’anno sono tutt’altro che inevitabili e un mondo più giusto è ancora possibile, indipendentemente dagli shock acuti che possono arrivare, come la COVID-19. Dunque Guterres ha espresso la speranza che la pandemia possa innescare le trasformazioni necessarie per rafforzare i sistemi di protezione sociale. Il mondo, secondo il capo delle Nazioni Unite, ha bisogno di un New Deal globale «in cui potere, risorse e opportunità siano meglio condivisi ai tavoli decisionali internazionali» e in cui «i meccanismi di governance riflettano meglio le realtà di oggi».