È di almeno 8 morti, tra cui cinque bambini, il bilancio di un raid aereo su un edificio scolastico utilizzato come rifugio in un villaggio nella provincia di Idlib, nel nord della Siria. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani che attribuisce la responsabilità del bombardamento ad «aerei russi». Idlib, ultima roccaforte delle opposizioni anti-Assad, è teatro di una massiccia offensiva terrestre delle forze governative siriane.