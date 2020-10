Lo scambio di informazioni con gli investigatori italiani (compresi gli uomini della Squadra mobile di Milano) ha consentito di accertare che il latitante era in realtà anche uno dei 4 truffatori che lo scorso 16 settembre avevano raggirato una coppia che aveva intenzione di ristrutturare il castello di proprietà. Un colpo che aveva fruttato 480 mila euro. Gli accertamenti sull’uomo hanno consentito di stringere il cerchio fino a trovarlo nella casa offerta in prestito da un conoscente.

Il colpo ai danni dell’ereditiera aveva fatto scalpore per l’entità del bottino, che non è mai stato ritrovato, e per il luogo in cui era avvenuto: il miglio dorato della capitale britannica, dove vivono anche il principe William e la sua famiglia, quindi uno dei luoghi più sorvegliati del Regno Unito.