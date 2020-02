Ne danno notizia i media locali, precisando che si tratta di 20 voli in partenza e 20 in arrivo all’aeroporto di Amsterdam-Schiphol. Dopo aver attraversato la Manica, la tempesta dovrebbe abbattersi domani anche sul Belgio, dove l’Istituto reale di meteorologia ha emesso un’allerta arancione temendo danni in tutto il Paese. Si prevedono forti raffiche di vento fra gli 80 e i 110 km/h, con picchi fino a 130 km/h. La tempesta potrebbe causare qualche ritardo anche per i voli in partenza e in arrivo in serata all’aeroporto di Bruxelles-Zaventem.