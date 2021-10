La maggior parte dei voli in programma sabato all’aeroporto di La Palma, alle Canarie, sono stati cancellati a causa della nuvola di cenere che fuoriesce dal vulcano Cumbre Vieja, in eruzione da quasi un mese.

«L’evoluzione della nube di cenere, proveniente dall’eruzione vulcanica, ci obbliga a mantenere temporaneamente a terra gli aerei in collegamento con l’isola, fino a domenica», ha annunciato la compagnia aerea Binter in un comunicato pubblicato sul suo sito web. Il gestore degli aeroporti spagnoli, Aena, resta operativo a La Palma, secondo fonti interne alla compagnia, anche se 30 dei 34 voli previsti per sabato sono stati cancellati.