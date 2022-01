A causa della diffusione della variante Omicron Cuba ha decido di inasprire i requisiti d’ingresso nel Paese. Il ministero della Salute ha infatti sdoganato il cosiddetto 1G Plus, ovvero chiunque desideri varcare i confini dovrà aver effettuato la vaccinazione completa ed essersi sottoposto a un test PCR con esito negativo 72 ore prima della partenza. La misura entra in vigore da oggi, mercoledì 5 gennaio. Il giro di vite, però, non finisce qui. Tutti i viaggiatori provenienti dal Sudafrica o da uno degli altri sette Paesi dell’Africa meridionale dovrà sottostare a una quarantena di otto giorni a proprie spese in un hotel appositamente designato dalle autorità cubane. I cubani non vaccinati che risiedono nel Paese dovranno sottoporsi a un test PCR all’ingresso e trascorrere anche loro otto giorni in isolamento preventivo in un albergo pagando di tasca propria.