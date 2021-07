Migliaia di cubani hanno manifestato ieri contro il governo nelle strade di una piccola località a sud-ovest dell’Avana, in un evento senza precedenti per l’isola, secondo quanto mostrato da video pubblicati online.

Al grido di «Patria e vita!», titolo di una canzone critica contro il governo, ma anche di «Abbasso la dittatura!», e «Non abbiamo paura!», i manifestanti, per lo più giovani, hanno sfilato a San Antonio de los Banos, un comune di 50.000 abitanti a una trentina di chilometri dalla capitale.

Dall’inizio della pandemia del coronavirus nel marzo 2020, i cubani hanno dovuto affrontare lunghe file per fare scorta di cibo e hanno vissuto una carenza di medicinali che ha generato forti disordini sociali. La manifestazione si è svolta nel giorno in cui Cuba ha registrato un nuovo record giornaliero di contagi e morti per coronavirus.