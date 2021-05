Un’ombra si addensa sui nuovi successi rivendicati in queste ore da Boris Johnson nella campagna record di vaccini anti-Covid del Regno Unito, con l’accelerazione ulteriore dei richiamo che sembra in grado di frenare pure la minaccia della ‘variante indiana’.

Atteso mercoledì da un’audizione parlamentare in commissione, Cummings - deciso a vendicarsi dell’ex boss per essere stato messo sbrigativamente alla porta a novembre 2020 dopo essere finito in rotta di collisione con un altro clan dell’entourage johnsoniano legato all’ambiziosa e giovane compagna di BoJo, Carrie Symonds - ha confermato in una serie di tweet sparati oggi di avere fra le mani presunti documenti inoppugnabili da presentare ai deputati sulle colpe attribuite al primo ministro nella gestione iniziale dello tsunami Covid.