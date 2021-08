Il governatore di New York Andrew Cuomo (Partito democratico) ha annunciato le sue dimissioni in diretta televisiva.

«Amo New York e amo i newyorchesi, e non farei nulla per creare problemi. Per questo credo che a questo punto, date le circostanze, la cosa migliore da fare è indietreggiare di un passo e lasciare che il governo torni a governare», ha detto Cuomo trattenendo a stento le lacrime. Il governatore ha spiegato che le dimissioni avranno effetto tra quattordici giorni.