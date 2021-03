Una settima donna accusa il governatore di New York, Andrew Cuomo, di molestie. Si tratta di Jessica Bakeman, giornalista che per anni ha seguito i lavori al parlamento di Albany.

Al New York Magazine racconta come Cuomo l’abbia molestata diverse volte dall’inizio della sua carriera giornalistica nel 2012. «Usa il toccare e le allusioni sessuali per instillare paura» nelle donne e «questa è la definizione di molestie», dice Bakeman.

Il leader della maggioranza in Senato americano, il democratico Chuck Schumer, chiede le dimissioni di Andrew Cuomo. Per il governatore di New York si tratta di un nuovo duro colpo che arriva da una delle figure più importanti del suo partito. «Affrontare e superare la crisi della COVID richiede una leadership sicura e forte. In seguito alle molteplici e credibili accuse di molestie il governatore Cuomo ha perso la fiducia dei suoi partner e della gente di New York. Il governatore Cuomo dovrebbe dimettersi», afferma Schumer in una nota congiunta con la senatrice democratica Kirsten Gillibrand.