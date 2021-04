«Tutti i passi necessari sono stati fatti. Naturalmente nessun detenuto può contare su condizioni speciali», ha sottolineato Peskov. «Ci sono certe regole, anche nei casi in cui i detenuti si ammalano». «Quindi, se è veramente malato, riceverà ogni trattamento necessario», ha detto il portavoce aggiungendo di non sapere se il presidente abbia ricevuto una lettera da un rappresentante di Amnesty International riguardante Navalny e le sue condizioni di incarcerazione. «Non so se questa lettera sia arrivata attraverso qualche canale, diplomatico o altro, non l’ho vista», ha dichiarato.