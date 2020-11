Dietro questi attacchi ci sarebbero tre gruppi di cybercriminali. Il primo è il gruppo russo conosciuto come APT28 o Fancy Bear, già accusato di una serie di attacchi contro media e imprese e anche per le operazioni di disinformazione nel periodo precedente le elezioni presidenziali del 2016. Gli altri due gruppi invece hanno matrice nordcoreana, uno di questi è il Lazarus Group, già accusato dell’hacking di Sony nel 2016 e dell’attacco ransomware WannaCry nel 2017, un’epidemia tecnologica che bloccò i pc di mezzo mondo.

«La maggior parte dei target sono aziende che stanno lavorando a varie fasi dei vaccini», spiega in un post ufficiale Tom Burt, vice presidente Microsoft per la sicurezza. Si tratta per l’esattezza di aziende farmaceutiche e ricercatori che lavorano in Stati Uniti, Canada, Francia, India e Corea del Sud. Il colosso tecnologico non fa però i nomi della aziende e non dà ulteriori dettagli, ma spiega di aver notificato la vicenda alle società e offerto il suo aiuto, specificando che «la maggior parte di questi attacchi è stata bloccata dalle protezioni di sicurezza».