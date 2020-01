Da 39’000 a 190’000 casi nella zona di Wuhan, la grande città della Cina orientale dalla quale in dicembre è partita l’epidemia da coronavirus 2019-nCoV: sono questi i due principali scenari sull’evoluzione dell’epidemia, fra i primi finora elaborati e per questo relativi esclusivamente a Wuhan, resi noti dalla rivista Nature sul suo sito. La forbice che li separata è notevole e si deve alla differenza nei dati relativi al comportamento del virus, come quelli sui tempi di incubazione e soprattutto sul tasso di diffusione.

Singapore mette al bando gli arrivi dalla Cina negli sforzi per bloccare la diffusione del coronavirus di Wuhan. Allo stesso tempo, il divieto di ingresso vale per coloro, anche non cinesi, che si saranno recati in Cina negli ultimi 14 giorni.