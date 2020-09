Al Qaida torna a minacciare il settimanale francese Charlie Hebdo, che ha ripubblicato le vignette sul Profeta Maometto prima dell’attacco terroristico del 7 gennaio 2015, in cui morirono 12 persone e altre 11 rimasero ferite. Lo riferisce il sito di monitoraggio dell’attività jihadista online Site. Rita Katz, direttrice di Site, precisa che in occasione dell’anniversario dell’11 settembre, al Qaida Central ha diffuso la versione inglese del numero 3 del magazine One Ummah.