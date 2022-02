Il carcere per venticinque anni, proprio come la sua età: è la pena che rischia di subire Sara Mardini, la giovane nuotatrice siriana diventata celebre anni fa per aver rischiato la vita, assieme alla sorella Yusra, per salvare una ventina di altri migranti che, come lei, fuggivano dalla Siria in guerra.

Il processo contro Sara Mardini e altri operatori umanitari, membri di un’organizzazione non governativa greca, si apre ad Atene dopo diversi mesi di rinvii. Ed è definito da più parti come un processo per criminalizzare il lavoro umanitario.

Sara Mardini non è però soltanto la sorella maggiore di Yusra, la più celebre nuotatrice siriana che, dopo la rischiosissima traversata dell’Egeo, ha ottenuto rifugio in Germania, ha partecipato alle Olimpiadi del 2016 e ha scritto il bestseller «Butterfly», dal quale è stato tratto il film «Le nuotatrici», in arrivo a breve su Netflix.

Sara è una qualunque ragazza siriana di Damasco che, dopo l’avventurosa vicenda del salvataggio dei migranti in mare, si è prima stabilita a Berlino dove ha proseguito gli studi e poi ha deciso di tornare sull’isola greca di Lesbo per ritrovare «la spiaggia dove ero approdata. Dovevo rimanere solo due settimane e invece sono restata».

Era il 2017. E da Lesbo Sara ha cominciato a lavorare come operatrice umanitaria, in mare e a terra, per l’organizzazione greca Emergency Response Center International, di cui facevano parte molti numerosi cittadini europei, impegnati in uno dei nodi più caldi della via della migrazione marittima e terrestre. Nel 2018 la polizia greca ha però arrestato, per ben due volte, Sara e altri suoi colleghi.

La giovane è finita in carcere prima a Lesbo e poi ad Atene. Passando più di 100 giorni dietro le sbarre, «in condizioni difficilissime», come racconta al quotidiano L’Orient-Le Jour di Beirut. Dal carcere è uscita solo dopo tre mesi, dietro una cauzione di 5000 euro, e grazie allo sforzo di un team di avvocati europei.

Era arrivata per la prima volta a Lesbo nel 2015, dopo una notte passata nelle gelide acque tra la costa turca e l’isola greca. Lei e la sorella Yusra erano partite da Damasco poche settimane prima con l’intenzione di raggiungere l’Europa. In Siria infuriava da quattro anni quella che allora era definita come «la peggiore crisi umanitaria globale», conseguenza di un conflitto ancora in corso e che ha ucciso almeno mezzo milione di persone.

Da Istanbul le due sorelle erano state aggregate a un gruppo di migranti che da Izmir avrebbe raggiunto via mare la Grecia. Abbandonati a se stessi su un gommone sovraccarico, i migranti rischiavano di annegare. In quel momento Sara e Yusra, figlie di un maestro di nuoto, si buttarono in acqua e, assieme ad altri due uomini, trascinarono per tre ore il gommone verso l’agognata spiaggia greca.

La loro storia aveva fatto il giro del mondo, tanto da far ottenere alle due sorelle lo status di rifugiate in Germania. Oggi Sara deve rispondere di accuse pesantissime: traffico di esseri umani, riciclaggio di denaro sporco, frode, appartenenza a un’organizzazione criminale. E rischia 25 anni di carcere.

La Grecia però non le consente di far ritorno sul suo territorio. E Sara segue, tramite il suo avvocato, il procedimento giudiziario da Berlino, dove tenta di andare avanti e di costruirsi una vita normale.

