Lotta tra la vita e la morte, per gravi lesioni alla testa, un 38.enne tunisino che l’altra notte a Jesolo, vicino a Venezia, è stato massacrato di botte da 3-4 giovani che lui, ubriaco, aveva poco prima infastidito davanti ad un bar.

La ‘movida’ estiva è appena ripartita nella cittadina balneare, dopo il blocco del coronavirus, e già tornano i vecchi problemi delle risse in piazza, spesso innescate da eccesso di alcol o sostanze.

Il video dell’aggressione, ripreso da alcuni testimoni, fa rabbrividire: si vede un uomo a terra, inerme perché già colpito, e tre individui che senza pietà tornano su di lui, con calci all’addome, poi alla testa. L’ultimo aguzzino, non contento, fa il gesto di allontanarsi, ma torna sui propri passi, e sferra un altro paio di violenti colpi al ferito.

Ora sono accusati di lesioni personali gravissime in concorso. Reato che, avvertono gli investigatori, potrebbe cambiare in base alle condizioni cliniche del 38.enne preso a botte. Secondo i medici dell’ospedale all’Angelo di Mestre, dov’è ricoverato, resta in pericolo di vita.