«Defuse the bomb». Disinnescare la bomba del cambiamento climatico. La prima, importantissima giornata della COP26 di Glasgow è stata un susseguirsi di leader mondiali di primissimo piano. Da Joe Biden e Boris Johnson, da Mario Draghi ad Antonio Guterres. Tutti con un metaforico orologio in mano, quello della Terra: un orologio con le lancette poste «a un minuto» dalla mezzanotte. È giunta l’ora del cambiamento, del tutto o niente. Se non modificheremo drasticamente le nostre abitudini, andremo incontro a un disastro di proporzioni difficilmente quantificabili. La 26. Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite è entrata subito nel vivo, e il tono dei discorsi non è stato certamente accomodante. Anzi, sotto le volte dello Scottish Event Campus le parole più ricorrenti sono state «disastro», «sofferenza», «impegni insufficienti». Insomma, tutti i leader mondiali presenti hanno messo sul tavolo una volta di più tutta la gravità della situazione. Ma sono state spese anche parole di speranza, della serie: abbiamo ancora un po’ di tempo per riuscire a contenere il riscaldamento globale sotto i 2 gradi dai livelli pre-industriali. «Ma dobbiamo fare di tutto, ora. E possiamo farlo», ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. «Siamo di fronte ad una scelta decisiva: o ci fermiamo noi, o verremo fermati. Stiamo scavando le nostre stesse tombe», ha ammonito il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Le promesse

Alla COP26 gli Stati firmatari dell’Accordo di Parigi sul clima (in pratica, tutti gli stati dell’ONU) sono chiamati ad aggiornare i loro impegni di taglio delle emissioni di gas serra, presi nel 2015 e ormai insufficienti. Al termine della prima giornata di summit, i Paesi più ricchi hanno dato un chiaro indirizzo politico dicendosi disposti ad aumentare gli sforzi di decarbonizzazione. Sullo sfondo, tuttavia, restano gli assenti, su tutti la Cina, rimasta sulle sue posizioni di scontro soprattutto con gli USA. L’India, altro Paese emergente fortemente inquinante, ha invece annunciato per la prima volta una «deadline»: «Raggiungeremo l’obiettivo emissioni zero entro il 2070», ha dichiarato il premier Modi, gelando la platea.

Il tempo è scaduto

L’orologio del clima non può attendere il 2070: sta per raggiungere la mezzanotte, e una volta superata quella simbolica ora non sarà più possibile tornare indietro. Il senso di molti discorsi pronunciati dai leader mondiali va proprio in questa direzione. «L’umanità ha esaurito il tempo per invertire la rotta: se non saremo seri qui e ora per i nostri figli sarà tardi», sono state le parole del premier britannico Boris Johnson in apertura dei lavori. «Dobbiamo passare dalle parole all’azione reale su carbone, automobili, denaro (da investire nella transizione) e alberi», ha insistito Johnson: «Non è più tempo di speranze, obiettivi o aspirazioni, bensì di impegni e scadenze concrete». Il Regno Unito, ha ricordato ancora Johnson, ha fissato per legge l’impegno all’obiettivo delle emissioni zero entro il 2050, con un taglio del 68% già per il 2030. Un impegno condiviso anche da Joe Biden, reduce dal G20 di Roma appena concluso. «Faremo quello che è necessario o faremo soffrire le future generazioni? Questo è il decennio decisivo sul clima, e la finestra si sta chiudendo rapidamente. Glasgow deve dare il calcio di inizio al cambiamento», ha dichiarato il presidente statunitense prima di fissare a sua volta un obiettivo: «Nella lotta ai cambiamenti climatici nessuno può farcela da solo, agire è nell’interesse di tutti. Dobbiamo investire nell’energia pulita, ed è quello che faremo negli USA, ridurremo le emissioni entro il 2030». Un piano di massima lo ha indicato anche Ursula von der Leyen: «Con quasi 27 miliardi di dollari nel 2020, siamo il maggior fornitore di finanziamenti per il clima, di cui la metà per l’adattamento», le parole della presidente della Commissione europea. «L’UE darà 5 miliardi aggiuntivi da qui al 2027 e raddoppierà il fondo per la biodiversità, con particolare attenzione ai Paesi più vulnerabili. Dobbiamo mettere un prezzo al carbonio, la natura non può più pagarlo».

Greta non si fida

Ma gli intenti e le buone azioni indicati dai leader mondiali non hanno impressionato Greta Thunberg. L’attivista svedese ha accusato i capi di Stato e di Governo di «fingere» sugli impegni che pretendono di mettere sul tavolo. Lasciando intendere di non fidarsi e aggiungendo che, senza la pressione dal basso, non c’è speranza. «I discorsi sono solo ‘‘bla bla bla’’. I veri leader non sono là dentro, i veri leader siamo noi». Anche alcuni rappresentati di piccoli Stati si sono detti preoccupati per quanto potrebbe succedere. È stato il caso della premier della Barbados, Mia Amor Mottley, presente alla COP26 in rappresentanza che rischiano di rimanere sommersi dall’innalzamento dei mari. «Esistiamo ora. Vogliamo esistere anche fra 100 anni. Per chi ha occhi per vedere, per chi ha orecchie per ascoltare, per chi ha cuore per sentire, abbiamo bisogno di 1,5°C. Due gradi sono una condanna a morte».

©CdT.ch - Riproduzione riservata