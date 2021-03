Tampone negativo fatto nelle 48 ore precedenti al volo: è quanto dovranno presentare i passeggeri dei collegamenti fra Milano e New York e viceversa. A dare il via libera alla sperimentazione è l’ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute italiano Roberto Speranza, per garantire voli intercontinentali più sicuri che resterà in vigore almeno fino al 30 giugno.

In particolare, i passeggeri in arrivo a Malpensa, avranno la possibilità di evitare la quarantena o l’isolamento fiduciario, previsto per chi arriva dagli USA, effettuando un test antigenico (RADT) in aeroporto.

«Il risultato è stato frutto di un impegno congiunto con i Ministeri della Salute e dei Trasporti assieme alla Regione Lombardia - ha sottolineato Armando Brunini, Amministratore Delegato SEA, la società che gestisce gli scali milanesi - che ringraziamo per il lavoro di questi mesi».

«Milano NewYork - ha ricordato - è la destinazione intercontinentale con maggior numero di frequenze e di passeggeri. Ci auguriamo che questa sperimentazione sia il primo passo per un allargamento delle destinazioni COVID-tested che riteniamo fondamentali per sostenere il traffico in questo periodo ancora molto difficile della Pandemia».

Grazie alle strutture di testing rapido operative della Regione Lombardia, si estende l’opzione dei voli COVID-tested, già sperimentata con successo sui voli Linate-Fiumicino da settembre a novembre dello scorso anno. A Malpensa, inoltre, i passeggeri in partenza per qualsiasi destinazione possono effettuare un tampone antigenico a pagamento in area check in.

