«Da Mosca richieste da Guerra Fredda»

La Russia, il cui ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, è venuto regolarmente a questa conferenza annuale, non ha previsto di partecipare quest’anno. La Baerbock vede in questa assenza una «opportunità» persa. «È proprio nell’attuale situazione estremamente minacciosa che sarebbe stato così importante incontrare anche i rappresentanti russi», ha affermato.

I vertici della diplomazia del G7 manderanno «un messaggio di unità: siamo pronti per un dialogo serio sulla sicurezza per tutti. Anche i passi millimetrici verso la pace sono meglio dei grandi passi verso la guerra», ha aggiunto Baerbock.

«Se invaderanno nei prossimi giorni, sarà chiaro che non sono mai stati seri sulla diplomazia», aggiunge Price. La Russia, spiega il portavoce USA, ha risposto all’invito di Blinken per un incontro in Europa la settimana prossima «proponendo date per la fine della settimana. Date che accettiamo, ammesso che non ci sia un’invasione».