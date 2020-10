Da «non ce n’è Coviddi» a «il Covid c’è». Ha cambiato opinione Angela da Mondello, diventata famosa per il suo: «Non ce n’è Coviddi, non ce n’è» all’inizio dell’estate.

Da giorni sul suo profilo Instagram ha mostrato un cambio radicale di posizione, dopo la crescita dei contagi in tutta Italia, soprattutto al Sud.

In un video postato a fine settembre, tornato a circolare sul web nelle ultime ore, la donna palermitana invita a indossare la mascherina: «Pensiamo alla nostra salute e a tutto quanto. Io quella volta, scherzando spontaneamente avevo detto che il Covid non c’è, ma ora siamo messi male. Abbiamo scherzato e riso, anche altri hanno scherzato e nessuno li ha criticato. A me hanno tirato sassi».