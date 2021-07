Dall’Europa all’Australia, si allarga la protesta contro le misure sanitarie imposte per arginare la ripresa dell’epidemia di Covid-19 a causa della variante Delta.

Da Parigi e Atene, passando per Roma, Sydney e Melbourne, le manifestazioni sono degenerate in tafferugli tra i dimostranti e la polizia che per disperdere le folle ha usato in alcuni casi i lacrimogeni e i cannoni ad acqua.

Tafferugli a Parigi

I primi scontri sono stati segnalati a Parigi: mentre in diverse città della Francia, tra cui Strasburgo, Nantes, Lille e Bordeaux, si svolgevano sit-in pacifici contro i pass sanitari (secondo il ministero dell’Interno i partecipanti in tutto il Paese sono stati 161 mila), nella capitale si sono verificati tafferugli nel tardo pomeriggio, quando ormai i cortei erano finiti, tra i manifestanti e la polizia nella zona degli Champs-Elysées.

Circa 200 persone hanno eretto barricate e lanciato proiettili di gomma contro gli agenti che hanno risposto con i lacrimogeni e i cannoni ad acqua. La polizia è poi riuscita a disperdere i manifestanti allontanandoli dalla zona.

4’000 manifestanti ad Atene

Violenti scontri sono stati segnalati anche ad Atene durante le proteste contro le vaccinazioni anti-Covid. I poliziotti hanno usato i lacrimogeni e i cannoni ad acqua per disperdere le persone, almeno 4 mila, che si erano radunate nel centro della capitale greca per opporsi alle vaccinazioni obbligatorie di alcuni lavoratori come il personale sanitario e infermieristico.

Arresti a Sydney

Alcuni manifestanti hanno lanciato molotov, spingendo la polizia a rispondere con i lacrimogeni. Migliaia di persone hanno manifestato anche nelle due più grandi città australiane: a Sydney la polizia ha eseguito diversi arresti dopo violenti scontri. A Melbourne, invece, i manifestanti hanno affollato le strade dopo essersi radunati davanti al Parlamento statale.

A Roma, infine, si sono avuti momenti di tensione sfociati in disordini a piazza del Popolo con le forze dell’ordine intervenute anche con i mezzi blindati per disperdere i manifestanti che protestavano contro il Green Pass che in Italia sarà obbligatorio per accedere ai luoghi chiusi a partire dal 6 agosto.

